全国の現役教員７人が、児童の盗撮画像などをＳＮＳグループに共有していた事件です。１２月１６日に道内の教員の男の初公判が開かれ、男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。（記者）「５人目のメンバーを乗せた飛行機がセントレアに着陸しました」教育現場を揺るがした全国の現役教員による盗撮事件。道内の教員の男の初公判が１６日、開かれました。性的姿態等撮影などの罪に問われているのは、千歳市の