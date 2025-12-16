これからの気象情報です。 17日(水)は、傘の手放せない一日になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸の地域に波浪注意報が出ています。 ◆12月17日(水)天気 ・上越地方 午後は、次第に雨の範囲が広がるでしょう。 山沿いでは、雪が混じるところもありそうです。 最高気温は11℃前後の予想です。 ・中越地方 沿岸部は夜にかけて雨が降りやすく、今日より寒さが増すでしょう。 山沿い