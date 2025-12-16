盗撮事件が相次いだことを受けて、学校での対策が進められています。名古屋市では隠しカメラの探知機として、サーモグラフィカメラを導入しました。バッテリーなどが発する熱を感知して、隠しカメラを見つける対策を取っています。道教委もこうした探知機をすでに購入していて、順次学校で検査していくということです。また、最低１つの学期中に１回の抜き打ち検査を実施するとしています。