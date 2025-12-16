広島の新入団選手が１６日、マツダスタジアムなど球団施設を見学し、ドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）は本拠地の特徴に驚いた。初めてグラウンドに入り「赤いという印象が一番強かったです。ここでいっぱい打って、活躍したいなと思いました」と笑顔。さらには右翼１００メートル、左翼１０１メートルと左右非対称の球場に「え、そうなんですか！？イメージは全くなかったです」と驚いた。右中間と左中間の広さも異なる独