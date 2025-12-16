広島・島内颯太郎投手が１６日、マツダスタジアムで契約更改交渉に臨み、４２００万円アップの年俸１億３０００万円でサインした。来季８年目で初の大台突破。１億円プレーヤーの仲間入りに「プロに入った時から、この大台は一つの目標でしたし、達成できてうれしく思います」と胸を張った。今季はセットアッパーとして６０試合に登板し、４勝２敗１セーブ、２９ホールド、防御率１・４０。２３年の６２試合、２４年の５８試合