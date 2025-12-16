アスルクラロ沼津は16日、鈴木秀人監督の退任を発表した。1974年10月7日生まれの鈴木氏は現在51歳。ジュビロ磐田のワン・クラブ・マンで、引退後も同クラブで指導者キャリアをスタートさせた。ユース年代とトップチームで経験を積んだ後、2023年にアスルクラロ沼津のヘッドコーチに就任。すると今年9月、成績不振により解任された中山雅史監督の後任としてチームを率いることに。しかし、当時最下位に沈んでいたチームを立て直