◆第１１回ターコイズステークス・Ｇ３（１２月２０日、中山競馬場・芝１６００メートル）＝１２月１６日、美浦トレセンホウオウラスカーズ（牝７歳、美浦・高木登厩舎、父ディープインパクト）は２走前の京成杯オータムＨ・Ｇ３が重賞初制覇。７歳でタイトルを手にした遅咲きのディープインパクト産駒だ。高木調教師は「前走後は放牧に出して、ここを目標に帰厩して乗り込んでいます。順調にきていますよ」と経緯を説明した。