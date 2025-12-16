高市早苗首相は16日、日本維新の会の吉村洋文代表との共同記者会見で、「衆議院選挙制度に関する協議会の下で、国勢調査の結果を踏まえ自民、維新が協力をして確実に成案を得ることを目指すことで合意した」と述べた。