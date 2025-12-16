超党派のスポーツ議員連盟は16日、役員会を開き、スポーツ界で賭博に関するトラブルが相次いでいることを踏まえ、八百長などの不正操作防止や、選手や審判の人権保護を検討する作業部会の設置を決めた。法整備も含めた対策を議論する。