お笑いコンビ、ウエストランドの井口浩之（42）が16日、都内で、18日発売の初の単独著書「悪口を悪く言うな！」（Gakken）のサイン本お渡し会を200人を集めて開いた。日常で抱いた違和感や気付きを悪口にしたことを、面白おかしく1冊の本にまとまっている。井口は「僕は書いてません。前書きと後書きだけは、ちゃんと書いていますけど。何のメッセージ性もない本ですが、急にできたなという感じがします。1年以上前に企画が通って