Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、ファンタジー系少女漫画作品を厳選してご紹介。もしこの中にハマった作品があれば、ほかの作品もマッチするかも……！ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。ぼくの地球を守って■王家の紋章価格：528円王家の紋章