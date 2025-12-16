13日に石川県内灘町の住宅で、実の母親を刺し殺害しようとしたとして、殺人未遂の疑いで逮捕された男の身柄が16日、金沢地検に送られました。リポート・平本 重盛 記者：「午後12時半過ぎ、容疑者を乗せた車が今、警察署から出てきました」殺人未遂の疑いで送検されたのは、石川県内灘町緑台に住む33歳の無職の男の容疑者です。容疑者は13日午後2時過ぎ、内灘町の自宅で60代の母親を複数回にわたって刺し、殺害しようとした