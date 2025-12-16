市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす17日にかけて雨が降りやすく、落雷や突風に注意してください。週末は、季節外れの暖かさになるでしょう。気象台の週間予報です。 小野：あす17日にかけて雨が降りやすく、雷を伴う所があるでしょう。18日・木曜日、19日・金曜日は晴れます。そして19日、20日・土曜日、21日・日曜日は暖