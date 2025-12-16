【モデルプレス＝2025/12/16】女優の長濱ねるが12月15日、自身のInstagramを更新。黒いドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】27歳元坂道「背中開きすぎて二度見した」黒ドレス姿◆長濱ねる、黒のドレスショット公開長濱は黒いハートの絵文字とともに、黒いドレスを身に着けたショットを投稿。背中が大きく開いたドレスで、華奢な肩と美しい背中のラインが際立っている。◆長濱ねるの投稿に反響この投稿に、ファンからは「