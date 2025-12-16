セブン‐イレブンは、人気キャラクター「ちいかわ」」(©ナガノ)とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお!セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾を、2025年12月26日(金)から全国のセブン‐イレブン店舗で開催する。第2弾では、原作に登場するスイーツをイメージした和洋スイーツ5商品を順次発売するほか、食品や雑貨などのコラボ商品も順次登場する。※店舗により発売時期や価格が異なる場合がある。