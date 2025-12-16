穴吹学園提供 穴吹学園（高松市）が運営する穴吹コンピュータカレッジの学生チーム（チーム名ドルフィン）が「第10回セキュリティコンテストMBSD Cybersecurity Challengers2025」の全国大会で最優秀賞（第1位）に輝きました。 受賞したのは、AIテクノロジー学科2年の岩瀬友星さん（香川県立志度高校卒）、情報システム学科2年の茶円伊織さん（香川県立高松高校卒）、ネットワークセキュリテ