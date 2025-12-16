『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「児童育てたネギ100本盗難か収穫直前にごっそり抜かれる」についてお伝えします。◇長野県松本市の畑に並ぶ、たくさんのネギ。市内の小学校に通う児童たちが、農家に教わりながら育てたもので、まもなく収穫を迎えようとしていましたが…。松本市立岡田小学校4年担任篠田順子教諭「ごっそりなくなっているような感覚だったので」何者かに盗みとられてしまったというの