高市総理は16日、日本維新の会の吉村代表と与党党首会談をおこない、衆議院の議員定数の削減について、衆議院の選挙制度に関する協議会のもとで、国勢調査の結果を踏まえて成案を得ることを目指すことで合意しました。【写真を見る】【速報】衆院議員の定数削減めぐり高市総理「国勢調査の結果踏まえ成案得る」 自民・維新が与党党首会談高市総理「定数削減についてでございますが、まずは衆議院選挙制度に関する協議会のもと