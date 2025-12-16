きょう、ドン・キホーテがコスメなどを最大90％割引で販売する新業態をオープン。急速にひろがる「オフプライスストア」。一体、どんな店なのでしょうか？きょう、ドン・キホーテが埼玉県の商業施設内にオープンした安さが売りの“新業態”。何が新しいのかというと…記者「80％オフや92％オフと割引が目立ちますが、こちらの店舗、セールをやっているわけではないんです」そう、ここは「オフプライスストア」。「毎日がサプライズ