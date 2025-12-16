俳優の柴咲コウと川口春奈が１６日、横浜市内で行われたＡＢＥＭＡオリジナル連続ドラマ「スキャンダルイブ」大ヒット御礼トークショーに共演の鈴木保奈美、茅島みずきと出演した。クリスマスを来週に控え、柴咲が艶めく素材の真っ赤なドレス、川口がプリント柄…など４人４様のきらびやかなドレスで登場した。年末の過ごし方を聞かれた柴咲は「今年は多忙な１年だったので、穏やかに過ごしたい」と願望を口にした。鈴木は「