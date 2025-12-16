スピードスケート女子で、２２年北京五輪１０００メートル金メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１６日、ワールドカップ（Ｗ杯）計４戦を終えて羽田空港に帰国した。第４戦では１０００メートルと１５００メートルで２冠を果たし、自身４度目となるミラノ・コルティナ五輪代表入りは確実。靴のブレードを以前使用していたものに戻したことに手応えを示しつつ、「試行錯誤しているものが１つ形にできたかな、と実