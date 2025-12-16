TRFのSAM、DJ KOO、CHIHARUが16日、都内で行われた映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」ファイヤーステージイベントに出席した。作品ファンの代表としてレッドカーペットを歩き、SAMは「アバターが大好きで、キャメロン監督の作品も全部見ているくらい好きです。楽しみです」と笑顔。CHIHARUも「世界観が好きです。いろんな生き物やキャラクターも好きなので、楽しみにしています。今回はどんなメッセージなのかなと。