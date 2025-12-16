自民党総裁の高市首相と日本維新の会の吉村代表は、16日午後5時半過ぎから国会内で会談し、衆院議員の定数削減法案の今国会での審議入りを断念し、年明けの通常国会での成立を目指す考えで合意した。会談後の共同会見で高市首相は、定数削減法案について「来年には成案を得ることができるように力を合わせていきたいと考えている」と述べた。吉村代表は「非常に難しい法案を自民党でまとめていただいたことに感謝申し上げた」と与