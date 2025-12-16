格闘家の武尊（34）と女優の川口葵（27）夫妻が16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」ファイヤーステージイベントに出席した。作品ファンの代表として、武尊が川口をエスコートしながらレッドカーペットを歩いた。今回は第一章の完結となる作品で、自身も引退試合を控える武尊は「同じく節目ということで、同じような気持ちで見られることを楽しみにしています。戦闘シーンは迫力があっていつも楽し