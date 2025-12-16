元AKB48で女優の島崎遥香（31）が16日、都内で行われた映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」ファイヤーステージイベントに出席した。作品ファンの代表として、レッドカーペットを歩き「私が最初のアバターの作品を見たのは15歳くらいでした。私より下の世代の方は見たことないという方もいると思うので、そういう方にも見て頂きたいです」と呼びかけた。イベント後は3D劇場で見ることも明かし「4DXもあるので、そちらも