東京都は15日、上野動物園で飼育されているジャイアントパンダの「シャオシャオ（暁暁）」と「レイレイ（蕾蕾）」を2026年1月下旬に中国に返還すると発表した。最終観覧日は同月25日となる。中央テレビニュースが伝えた。日本で飼育されていたパンダとしては、和歌山のアドベンチャーワールドの「良浜」とその3頭の娘「結浜」「彩浜」「楓浜」が6月28日にすでに中国に返還されている。雄の「暁暁」と雌の「蕾蕾」は2021年6月23日、