今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は12月16日現在【写真】このクオリティで1万5千円を切るとは…* * * * * * *機能性とデザイン性がそろったジャケット今回、ご紹介したいのはズバリ「シームレスダウンショートコート」です。毎シーズン、多様なジャケット類が販売されるユニクロ。なかでも人気のシームレスタイプ