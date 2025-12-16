海南省人民政府は12月16日、「海南自由貿易港の全島封関の正式開始に関する通告」を発表し、海南自由貿易港において貨物の移出入をすべて輸出入とみなし、税関が監督管理する「封関運営」を12月18日から正式に開始すると表明しました。全島封関とは、海南島全島を税関監督管理下の特殊な地域とし、海外に向けて開放し（一線開放）、内陸部とのビジネスを的確に管理し（二線管理）、さらに島内における自由貿易を基本的な特徴とする