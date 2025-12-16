「今までショートにこだわってずっとやってきたので、そこへの気持ちはありますし、もう一度、あそこのポジションを守ることができれば、そこで勝負したい気持ちは常に持っています」。ロッテの藤岡裕大は来季、ショートのポジションに挑戦することを表明した。藤岡はプロ入りから23年までショートのレギュラーで活躍してきたが、24年からセカンドにコンバート。今季は102試合に出場して、打率.256、4本塁打、25打点の成績だ