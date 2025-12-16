取引先に金型を長期間保管させたとして、公正取引委員会は16日、愛知県安城市の電動工具大手「マキタ」に対して再発防止などを求める勧告を出しました。公正取引委員会などは16日、マキタが今年9月末までに、下請け企業84社に1年以上発注のない電動ドリルなどの金型あわせて3214個を無償で保管させたとして、下請法違反を認定したと発表しました。金型を下請けに保管させる慣習をめぐっては、去年以降、トヨタの子会社や系列