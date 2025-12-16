J３のアスルクラロ沼津は12月16日、鈴木秀人監督の退任を発表した。静岡県出身の51歳は、現役時代はジュビロ磐田一筋で活躍。引退後は古巣のアンダー世代のチームで指導者のキャリアをスタート。トップチームの監督や強化部長なども務めた。2023年に沼津のトップチームのコーチに就任。25年９月に中山雅史監督の退任に伴い、後任に就いた。最下位と低迷するチームの立て直しを託されたが、思うような結果を残せず。J３・JFL