北海道では記録的大雪の影響で、各地で停電が発生しました。冬の停電の備えの確認です。・まずは懐中電灯やランタンなどのライト。・そして体温の低下を防ぐ、電気を使わないストーブ。灯油やカセットボンベを使うものなど、ホームセンターではさまざまなタイプのストーブが販売されていました。・情報を得るためのラジオ。スマートホンでラジオを聞けるアプリなどもありますから、活用してもいいか