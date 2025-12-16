16日の正午頃、長崎市大波止の交差点で車同士が衝突する事故がありました。 交通量の多い時間帯で、現場付近は一時、渋滞が発生しました。 （冷川小粹アナウンサー） 「長崎市の大波止。交差点の中央付近で車同士が衝突したと見られます。一方の車は前方部分が大破し、エアバックも作動していることから事故の衝撃の強さがうかがえます」 16日の正午頃、長崎市大波止の交差点で普通乗用車と軽乗用車が出合い頭