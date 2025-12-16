トマトやタマネギの高値が続く一方、キャベツやレタスはお買い得になっています。農林水産省が発表した先週の野菜の平均小売価格は、平年より「タマネギ」が59％、「トマト」が49％高くなりました。タマネギは夏の猛暑の影響を受け小玉傾向となっているほか、トマトは急な気温の低下の影響で生育が不足していて、どちらも12月は高値が続くとみられています。このほか、葉物野菜ではハクサイが平年より34％高かった一方、キャベツや