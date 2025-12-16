近畿4府県でフォークリフトなどの重機を繰り返し盗んだとして、兵庫県警は16日、窃盗などの疑いで神戸市の男ら3人を逮捕、追送検したと発表した。計83件、1億665万円相当の被害を裏付け、捜査を終結したとしている。県警が16日に追送検したのは神戸市、販売業森大樹容疑者（49）ら3人。窃盗罪などで既に起訴されている。鍵穴を壊してドアを開け、工具を差し込みエンジンを始動させる手口などで盗んだ疑いがあり、「ヤード」と