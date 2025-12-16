富山県氷見市は１６日、市内の６０歳代女性を能登半島地震による災害関連死に認定したと発表した。認定は１５日付。同県内の関連死は計８人となった。石川県で認定の答申を受けた人を含めると、新潟を加えた３県の死者は、直接死を合わせて６９８人となる。市によると、女性は通院してがん治療を受けていたが、震災直後に体調が悪化、地震の影響で受診が遅れ、昨年２月に敗血症性ショックで死亡した。