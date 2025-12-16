すさまじい勢いで市街地に押し寄せる濁流。茶色く濁った水に押し流された車は、路上に残された車にぶつかりようやく止まりました。ここは北アフリカの国・モロッコ。14日に発生した集中豪雨により大規模な洪水に見舞われた大西洋沿岸部の都市サフィの様子です。街は水に浸かった状態です。地元当局によりますと、この集中豪雨による洪水の影響で、道路が寸断されたほか、少なくとも70軒の住宅や店舗が浸水。これまでに37人が死亡、