Valerionは12月16日、家庭用レーザープロジェクターの新製品「VisionMaster Max」を発表した。 4Kに対応した高画質モデルで、黒の再現性を高めたのが特徴。DLP方式で見られるレインボーノイズを低減し、見やすさや精細感も高めた。一般価格は769,846円で、Makuakeの超早割は45万円から。クラウドファンディング期間は2026年2月27日まで。黒の締まりと階調表現を重視したホームシアター向けの4Kレーザープロジェクター「VisionMaste