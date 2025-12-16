投資信託のクレカ積立は、資産形成をしながらポイントが獲得できることで人気を集めています。プラチナカードなど上位ランクでも積立に向いているカードがあり、興味のある方もいるでしょう。この記事ではクレカ積立ができるステータスカードを5枚選び、比較解説します。クレカ積立ができるハイステータスカードの比較表ステータスの高いカードのうち、証券会社で投資信託の積立ができる代表的な5枚「三井住友プラチナプリファード