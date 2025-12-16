小松空港の民営化に向け、国に対し、来年度にも民営化の検討を進めるよう求める、石川県の方針が明らかになりました。16日の石川県議会予算委員会。福村 章 県議：「民営化の是非をまず決めなければいけない。その申し入れを、今年から早く入れるべきだと」議題に上がったのは、小松空港の民営化について。石川県が示す小松空港中期ビジョンでは、空港運営への民間活力の導入や老朽化が進むターミナルビルの改築など4つの柱