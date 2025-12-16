アデコは12月16日、「静かな退職」と「理想の上司」に関する調査の結果を発表した。調査は2025年6月27日〜30日、日本全国の勤続1年以上の会社員および公務員・団体職員の20代〜50代の男女2,050人を対象にインターネット形式で行われた。同調査は、調査実施時点で45〜59歳(1965年から1979年の間に生まれた世代)を「X世代」、29〜44歳(1980年から1995年の間に生まれた世代)を「Y世代」(ミレニアル世代)、18歳〜28歳(1996年から2012年