【モデルプレス＝2025/12/16】12月23日発売の「ViVi」（講談社）2026年2・3月合併号では「ViVi国宝級イケメンランキング 2025年下半期」を発表。Travis Japanの松田元太が、NOW部門で初の1位を獲得した。【写真】「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門・NEXT部門・ADULT部門発表◆松田元太「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門1位2015年の11月にスタートし、今回の2025年下半期で10周年を迎えた「ViVi国宝級イケメンランキ