名古屋市名東区で16日、交差点で市バスと軽自動車が衝突する事故がありました。ケガ人はいませんでした。（リポート）「高針インターを出てすぐの交差点で、ドーンという大きな音と共に市バスと車が衝突する事故がありました」名古屋市交通局などによりますと、午後3時半ごろ、名東区牧の原2丁目の交差点で、直進中の杁中発星ケ丘行きの市バスと対向車線からUターンしてきた軽自動車が衝突しました。