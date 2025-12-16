¾å¾ì¤ËÂ³¤­¼ÒÆâ¤¬Ê¨¤­Î©¤Ã¤¿¡ª ¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·¡¤Ã¤ÆÀþÏ©¤òÉßÀß¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ïー¥É¤Î³¤³°Í¢½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´À­¤äÄê»þÀ­¤ËÍ¥¤ì¤¿Å´Æ»±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¤Î³¤³°Í¢½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡×¨¡¡£¤³¤¦°Õµ¤¹þ¤à¤Î¤ÏÅìµþÃÏ²¼Å´¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í¡Ë¼ÒÄ¹¤Î¾®ºä¾´ÍÎ»á¤À¡£2025Ç¯6·î¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾®ºä»á¤¬·Ç¤²¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î1¤Ä¤¬³¤³°Å´Æ»¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ê¤ë¡£ ¥á¥È¥í¤È¸À¤¨¤Ð¡¢24Ç¯¤ËÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î³ô¼°¾å¾ì¤ò²Ì