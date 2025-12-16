日本時間１８時３０分に英サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）、製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30 予想N/A前回51.3（サービス業PMI（購買担当者指数）) 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）18:30 予想N/A前回50.2（製造業PMI（購