東京時間17:41現在 香港ハンセン指数 25235.41（-393.47-1.54%） 中国上海総合指数 3824.81（-43.11-1.11%） 台湾加権指数 27536.66（-330.28-1.19%） 韓国総合株価指数 3999.13（-91.46-2.24%） 豪ＡＳＸ２００指数 8598.95（-36.09-0.42%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84840.56（-372.80-0.44%） １６日のアジア株は軒並み下落。前日の米株安やその後の米国株価指数先物の時間外