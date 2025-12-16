ユーロ圏１０年債利回り格差伊仏ともに７１ｂｐ、伊独格差が再び広がる ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%） ドイツ2.84 フランス3.545（+71） イタリア3.547（+71） スペイン3.278（+44） オランダ2.968（+13） ギリシャ3.432（+59） ポルトガル3.145（+31） ベルギー3.321（+48） オーストリア3.089（+25） アイルラ