子どもたちに身近な社会インフラの仕組みを知ってもらおうと高知市の会社が見学会を開きました。高知市の四国ポンプセンターは12月16日、子どもたちにとって身近な社会インフラの仕組みを知ってもらうことや、防災意識の向上を目的として排水機場の見学会を開きました。高知市の堀川排水機場を訪れたのは近くのはりまや橋小学校の4年生約50人で、実際に排水用のポンプが動く際にどれくらいのエンジン音が鳴るかを聞いたり、