2026年1月、前市長の辞職に伴う高知県・土佐清水市長選挙が行われます。12月16日、土佐清水市で前の県議会議員 橋本敏男氏が会見を開き、市長選挙への出馬を表明しました。土佐清水市で2026年1月に行われる土佐清水市長選挙への出馬会見を行ったのは、前の県議会議員の橋本敏男氏（67歳）です。土佐清水市では、前の市長が官製談合防止法違反などの罪で起訴され、12月1日に辞職しています。橋本氏は、市民からの信頼を取り戻す市政