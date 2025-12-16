国土交通省がまとめた去年の水害による全国の被害額はおよそ7700億円にのぼり、このうち山形県内分は、過去最大のおよそ822億円で全国2番目だったことがわかりました。国土交通省によりますと去年1年間に全国で発生した豪雨などによる水害で被害を受けた建物はおよそ1万1000棟、被害面積はおよそ2万1300ヘクタールに達しました。被害額は、およそ7700億円で過去10年で3番目の数字です。都道府県別では、去年7月の豪雨災害で